ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية مع ارتفاع الدولار

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق الأمريكية ارتفاعا طفيفا قبل بدء اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا الثلاثاء.

في الوقت نفسه، عزز تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية في ظل توقعات بخفض الفائدة الأمريكية، أسعار الذهب.

وتراجع مؤشر الدولار اليوم إلى 07ر98 نقطة خلال التعاملات بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 17ر98 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الاثنين بمقدار 10ر1 دولار أي بنسبة 78ر0% إلى 40ر1420 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل. وكان سعر الذهب قد ارتفع في تعاملات يوم الجمعة أخر أيام تداول الأسبوع الماضي بمقدار 60ر4 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 30ر1419 دولار.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 043ر0 دولار إلى 440ر16 دولار للأوقية تسليم أيلول/ سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0325ر0 دولار إلى 7175ر2 دولار للرطل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.

وتتوقع أسواق المال الأمريكية إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي يوم الأربعاء المقبل خفض سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماعات التي تستمر يومين.

