وول ستريت تتوقف ترقبا لمجلس الاحتياطي ومفاوضات التجارة

تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات الذروة اليوم الاثنين مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس بينما يترقبون خفض فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع ومؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية الجارية في شنغهاي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.96 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليصل إلى 27221.41 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.88 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 3020.98 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 36.88 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 8293.33 نقطة.

