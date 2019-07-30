يحلو لكثيرين تسمية أبنائهم (عُثـْمان) من الأصل (ع،ث،م) ومعناه – كما في المعاجم اللغويَّة: فَرْخُ الحُبَاري، وفَرْخُ الثــُّعْبان، وقد يكون من العَثـْم وهو الكسر، يقال: عَثــَمَ العظمُ فهو عَثِم: ساء جَبْرُه.
والمشهور المعنيان الأولان، جاء في القاموس المحيط: "والعُثْمانُ فرخ الحُبَاري، وفرخ الثــُّعْبان" ويصغــَّر (عُثمان) على عُثــَيْم، وعُثــَيْمِين، لغرض التمليح، والقياس: عُثَيْمان على وزن فُعَيْلان.
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