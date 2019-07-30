مدرب القادسية: سنبني ونصعد

حدد التونسي يوسف المناعي، مدرب فريق القادسية لكرة القدم، أهدافه مع فريقه هذا الموسم بداية من إعادة بناء المجموعة استنادا إلى العناصر المحلية الشابة، تثبيت الهوية والأسلوب ومن ثم العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين. وشدد المناعي في حوار أجرته معه "الاقتصادية"، من تونس مقر معسكر فريقه حاليا على أنه يعكف مع الجهاز الفني لإعادة رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بسبب هبوط الفريق، واثقا من نجاحه، لكنه أكد أن الهبوط تسبب في خروج عديد من العناصر، وإليكم الحوار:

￼ كيف ترى استعدادات الفريق لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى؟

بدأنا الاستعداد في الخبر منذ فترة، لرغبتنا في تجربة بعض اللاعببن مع انتظار عودة الأجانب للفريق مثل النيجيري ستانلي أوهاويتشى، الذي كان معارا لنادي عجمان الإماراتي، لم يغب سوى البرازيلي بيسمارك فيريرا، في هذه الفترة لظروفه الخاصة، وبدأنا المرحلة الثانية الآن في معسكر تونس، وأتمنى أن نكون على أتم الاستعداد قبيل بداية الدوري، وأن نسير بخطى ثابتة حسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني، ونحاول أن نطور الجهاز الذهني للاعبين.



￼ هل تأثر لاعبو الفريق بالهبوط من الدوري السعودي للمحترفين وما مدى تاثيره في الإعداد؟

بالتأكيد، اللاعبون يعلمون إن لكل دوري قوته، ويعرفون أن الدوري المقبل يختلف عن الدوري الآخر الذي كانوا موجودين فيه الموسم الماضي، اللاعب لدينا محترف، يعلم ذلك، دورنا الآن كجهاز فني تحفيز اللاعبين، وهذا سيعطي اللاعب دفعة كبيرة من الحماس كي يعود الفريق أدراجه إلى دوري الكبار، أنا على ثقة بذلك.



￼ ألا ترى أن طريق العودة يزداد صعوبة بعد تغيير بعض العناصر؟

لن يكون هناك صعوبة في العمل كفريق واحد، وبالاستقطابات الجديدة سننجح، الفريق الآن يحتاج إلى الانسجام، بالعمل المستمر والمباريات الودية سنكون أكثر تجانسا.



￼ دوري الدرجة الأولى طويل، ويحتاج نفسا طويلا ماذا أعددتم لذلك؟

اتفق معك كثيرا، لأن الدوري فيه 38 جولة، الأمر قد يكون صعبا، ليس على الفريق فقط، وعلينا أيضا كجهاز فني، تقسيم وتقسيط الأحمال في التدريبات على الفريق، والأهم لدينا العنصر البشري يكون متاحا أساسيا واحتياطيا، وعلينا العمل حتى نحصد كثيرا من النقاط.



￼ بالوضع الحالي، هل الفريق قادر على الصعود خاصة أن الضغوطات كثيرة على الفريق؟

الهدف الرئيس لنا هذا الموسم هو بطبيعة الحال الصعود للدوري السعودي للمحترفين، ولا يخفى على الجميع أنه بعد هبوط الفريق خرجت منه كثير من الركائز، لكني أراهن كثيرا على اللاعبين الشباب، وأراهن على عقلية جيدة، ولاعبين بصراحة مجتهدين، يقاتلون من أجل الفريق رغم أنهم لاعبون صغار في السن وأن لديهم إمكانيات كبيرة، نحن نبني فريقا للمستقبل وهذا خيار صعب، لكنه قرار شجاع، يجب أن نتحلى به، وهذه الرؤية ليست رؤية الإدارة فقط، بل رؤيتي أنا أيضا شخصيا، سنقاتل على جميع الجهات، لبناء الفريق، والصعود، وسيكون بناء الفريق بلاعبين شباب مع بعض لاعبي الخبرة كي يستفيد اللاعب الشاب من أجل إفادة الفريق والصعود معه لدوري الكبار.



￼ تقليل عدد الأجانب إلى أربعة لاعبين هل سيؤثر في الفريق؟

أتوقع إن التأثير سيكون في الكل، بصراحة بادرة جيدة كي تعود الثقة للاعب السعودي والبروز مرة أخرى، واللاعب السعودي لديه الإمكانيات، ووفرة اللاعبين الأجانب في الدوري أثرت على عطائه، وأعتقد أن الفرصة حانت للاعب السعودي ليبدع في الملعب، أصدقك القول إن الفريق لديه لاعبون على مستوى جيد، قد يتفوقون على اللاعب الأجنبي.



￼ الاستغناء عن اللاعبين في القادسبة أمر تعود عليه كثير من القدساويين كيف تراه؟

نعم اعترف، التفريط في بعض اللاعبين وضعنا في ظرف صعب خاصة في بعض اللاعبين الذين يعدون ركائز مهمة في الفريق، وهذه الأمور إدارية لا أحب الخوض فيها، لكن علي أنا كمدرب أن أضع ثقتي كاملة في اللاعبين الموجودين، وأعيد اكتشافهم من جديد ليتفوقوا على من انتقل.



￼ كمدرب جديد، ما هي خلفيتك عن دوري الدرجة الأولى؟

أولا لست بغريب على الدوري السعودي، وأنا عملت فيه لفترتين، تحديدا في الهلال والاتفاق، إضافة لبعض الفرق الخليجية في المنطقة، لديه معرفة ومعلومات كثيرة هنا، إضافة إلى دراستي التعليمية في أوروبا، لدي معرفة في عقلية اللاعب السعودي خاصة والخليجي عامة، قادر على التأقلم في الدوري السعودي خاصة أنني مدرب محترف وتابعت تقريبا 25 مباراة في الدورين إضافة إلى أنني استشرت بعض المدربين التوانسة وأخذت دراسة كاملة عن الدوري وقوته.



￼ على ذكر المدربين التوانسة لماذا يعج دوري الدرجة الأولى بالمدربين التوانسة؟

يوجد التوانسة في دوري الدرجة الأولى السعودي وأيضا في بعض أندية الدوري السعودي الممتاز ليس غريبا، رغم وجود بعض الجنسيات العربية أيضا، لكن الجنسية التونسية أكبر ممول للمدربين في الوطن العربي، ووصل الأمر حتى في إفريقيا وأوروبا، لأن المدرسة التونسية عريقة في ذلك، أثبتوا إمكانياتهم ووضعوا بصمة في كل مكان وآخرها وجودهم في كأس إفريقيا الأخيرة.



￼ ماذا تقول لجمهور القادسية؟

أقول لهم إننا سنعمل ونعمل من أجل عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي وعلينا الوقوف مع الإدارة واللاعبين وتشجيعهم لا سيما أنهم ما زالوا صغارا في السن متمنيا الصعود والعودة من جديد.