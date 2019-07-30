المسعود: ينتظر الشباب وديتين قويتين

شدد أحمد المسعود مسؤول إدارة الإعلام والتواصل في نادي الشباب أن فريقه سيختتم معسكر ألمانيا بإقامة مباراتين وديتين، وقال: "ستكونان قويتين أمام فريقين يلعبان في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل أن يعود الفريق للرياض ليكمل تحضيراته لمنافسات الموسم".

ويخوض الفريق غدا رابع مواجهاته الودية خلال معسكر الحالي في ألمانيا، حيث سيلاقي نظيره بادربورن أحد فرق الدوري الألماني "البوندسليجا" على ملعب مدينة في بادربورن.

وبين المسعود أن معسكر ألمانيا يحقق أهدافه، ويسير كما خطط له مسبقا، وقال: "اختيار منتجع رياضي مميز ومتكامل المواصفات يتميز بوجود فندق حاصل على جائزة أفضل فندق في ألمانيا لعام 2018 أسهم بشكل كبير في نجاح المعسكر خاصه أنه الاختيار المفضل لمعظم الأندية الأوروبية".