أدينون صمام أمان الوحدة

وقعت إدارة نادي الوحدة أمس مع المدافع خالد أدينون قائد منتخب بنين لكرة القدم لمدة عامين، قادما من نادي أميان الفرنسي.

وشارك أدينون في 58 مباراة مع المنتخب البنيني آخرها كأس أمم إفريقيا حيث يبلغ من العمر 33 عاما، ولعب لأندية لومان الفرنسي وأميان الفرنسي، وباستيا الفرنسي، وأسيك أبيدجان العاجي.