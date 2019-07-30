«هيئة المواصفات» تفوز بجائزة أفضل حساب حكومي سعودي على مواقع التواصل

فاز حساب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجائزة درع التميز الذهبي، كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة. جاء ذلك خلال حفل إعلان الفائزين بجائزة الدروع الذهبية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وصفحات التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة العربية في دورتها الـ17.

تسلم الجائزة سعد بن عبدالله المسيحل مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة المواصفات والمقاييس، خلال الحفل الذي نظمته أكاديمية جوائز التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحسب النتائج التي أعلنتها أكاديمية جوائز التميز فإن حساب هيئة المواصفات على "تويتر" فاز بأعلى درجة في التقييم الذي أجراه عدد من المختصين والمحكمين المحايدين، عن فئة الجهات الحكومية العامة على مستوى المملكة.

حيث تمثلت معايير فوز هيئة المواصفات في ثراء وتنوع المحتوى الذي يقدمه الحساب لمتابعيه، وقوة التفاعل والتواصل مع الجمهور، إضافة إلى وضوح المعلومات والأسلوب، إلى جانب استخدام تصاميم جذابة، وعدد آخر من المعايير.

يأتي فوز هيئة المواصفات بتلك الجائزة ترجمة لجهودها المتميزة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، من خلال المواد الفيلمية التوعوية أو غيرها من المواد والوسائل، حيث تمتاز الهيئة بإنتاج ضخم ومميز من المواد التوعوية التي تساعد على الارتقاء بوعي المستهلكين وتسهم في تعريفهم بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وآليات اختيار المنتجات التي تتمتع بجودة عالية.

من جهته أعرب سعد المسيحل عن سعادته بهذا الفوز، مشيرا إلى أنه يتوج الجهود التي تبذلها الهيئة في رفع مستوى الوعي، وقدم شكره لمحافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، على الدعم والاهتمام بمحور التوعية والتثقيف العام لجميع المستفيدين من خدمات الهيئة.

وأشار المسيحل إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية توعوية وإعلامية تتوافق مع مستجدات العصر وتستفيد من وسائل الإعلام الجديد، مؤكدا أن الجهد التوعوي للهيئة ينطلق إيمانا بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الخلفيات المعلوماتية والفنية اللازمة بطريقة مبسطة تساعد على تفعيل مشاركة المستهلكين في الحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، التي تمثل تهديدا حقيقيا لسلامة المستهلك وأمانه.