"البلديات" تقر هوية موحدة للأسواق المركزية والبقالات .. تطبيق فوري على الجديدة ومهلة عامان للقائمة

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستتحمل تكاليف توحيد الهوية التجارية للبقالات والتموينات والمراكز التجارية، التي لا تحمل هوية تجارية مسبقا، من حيث التصاميم وشعار الهوية.

إلا أن الوزارة بحسب المصادر، لن تتحمل تنفيذ تطبيق القرار، من حيث تحمل تكلفة تنفيذ اشتراطات اللائحة المتضمنة تغيير اللوحات والواجهات الخارجية للمحال.

وأصدرت وزارة "البلديات" قرارا يقضي بتحديث اللائحة الخاصة باشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، وذلك بهدف تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة إلى العملاء والمستهلكين.

ونص القرار على أن الوزارة ستقوم بتطبيق جميع الأنظمة المعمول بها بخصوص استخدام العلامة التجارية التي خصصتها الوزارة للبقالات والتموينات، وستكون هذه العلامة التجارية مسجلة لمصلحة الشؤون البلدية والقروية، ويمنع نسخ أو تقليد هذا الشعار من دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية.

ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة، بحيث تسمح بمزاولة النشاط من دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وسيطبق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما البقالات القائمة حاليا فستعطى مهلة لمدة 24 شهرا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

وتضمنت اللائحة أنه يجب أن يكون المبنى مستوفيا جميع التراخيص اللازمة وفقا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف "السيكوريت" وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه في حال وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن يكون حجم اللافتة مناسبا للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سنتيمترا وعرض لا يقل عن 300 سنتيمتر، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وأنه في حال عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل يجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، ويُحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات أو التغير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.

كما تضمنت الاشتراطات الحديثة، معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحال بتصميم وشعار موحد للمحال التي لا تملك علامة تجارية.

وحددت الاشتراطات تقييد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل، مع توضيح اسم المنشأة عليه، كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، كما تسعى أيضا إلى تطوير المظهرين الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.