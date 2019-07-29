"بترورابغ" تخسر 308 مليون ريال في الربع الثاني

سجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات صافي خسائر خلال الربع الحالي بلغت 308 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما سجلت خسائر تشغيلية بلغت 30 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 333 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الخسائربعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 52 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 531 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة أن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح بالربع المماثل من العام السابق وصافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الربح بالفترة المماثلة يعود بشكل رئيسي الى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الانتاجي للممتلكات والمنشأت والمعدات.