الأسهم السعودية تغلق على تراجع بـ 130 نقطة.. بسيولة بلغت 3 مليارات ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع هو الأعلى في نحو شهر، حيث أغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8729 نقطة، لتسجل السوق خسائر نقطية بلغت 130 نقطة أو ما يعادل 1.47 في المائة، لتغلق عند أدنى مستوى في نحو 22 جلسة.

وارتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم لتبلغ نحو 3 مليارات ريال تمت عبر تداول 121.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 145.2 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من قطاع المصارف بشكل واضح والذي تراجع بنحو 2 في المائة بالاضافة إلى تراجع سهم سابك بنحو 1.6 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة الوطنية للتعليم وكذلك السريع الارتفاعات بنحو 10 في المائة لكل منهما تلاها أسهم شركة الفخارية بارتفاع 2.9 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة دلة الصحية بانخفاض 5.9 في المائة والتي تأثرت بنتائج أعمالها الفصلية، تلاه أسهم اسمنت الشرقية بنحو 4 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع مصرف الإنماء الذي تراجع بنحو 3.7 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 44 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 138 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 509.5 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 448.2 مليون ريال، تلاها أسهم سابك بنحو 236.2 مليون ريال.