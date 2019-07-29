لندن تستبعد أي عملية مبادلة مع إيران لناقلتي النفط المحتجزتين

استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الإثنين مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز والسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق.

وردا على سؤال للبي بي سي حول ما إذا كان البريطانيون ينوون القيام بعملية مبادلة لمحاولة تسوية الأزمة بين البلدين، قال راب "لا". واضاف أن "الأمر لا يتعلق بمقايضة.الأمر يتعلق بفرض احترام القانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي"، معتبرا أن وضعي السفينتين ليسا متشابهين.