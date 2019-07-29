الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على تراجع 0.6 % بضغط من المصارف

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بضغط من القطاع المصرفي والذي تراجع بنحو 1.1 في المائة بضغط رئيسي من مصرف الراجحي، ويتداول السوق عند إعداد الخبر عند مستويات 8797 نقطة، لتسجل السوق تراجع بلغت 51 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة.

وكانت البنوك المحلية قد أعلنت عن أرباحها الشهرية لشهر يونيو الماضي قد بلغت 1.4 مليار ريال مسجلة تراجع بنحو 54.1 في المائة ، فيما بلغت الأرباح المعلنة للنصف الأول عند 24.8 مليار وبنمو بلغ 3.1 في المائة.

وتصدر التراجعات خلال مطلع الجلسة أسهم شركة دلة وكذلك حلواني إخوان متأثرة بإعلات الشركة عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني، حيث تراجعت بنحو 3.7 في المائة و 1.9 في المائة على التوالي، فيما بلغت التداولات مطلع الجلسة عند 414 مليون ريال، بتداول نحو 17.3 مليون سهم تمت عبر تنفيذ 17.7 ألف صفقة.