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أخبار الشركات- محلية

انخفاض أرباح "دله الصحية" إلى 15.3 مليون ريال خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة دله للخدمات الصحية إلى 15.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 18.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18%.

وبلغ الربح التشغيلي 18.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 19.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 8%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 92.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 92.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 0.108%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 50.5 مليون ريال، مقابل 76.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 34%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.68 ريال، مقابل 1.02 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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