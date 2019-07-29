انخفاض أرباح "بتروكيم" إلى 183 مليون ريال خلال الربع الثاني

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" إلى 183 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 288 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 36.5%.

وبلغ الربح التشغيلي 321 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 573 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 44%.



أما اجمالي الربح فبلغ 452 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 739 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 39%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 371 مليون ريال، مقابل 622 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 40%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.77 ريال، مقابل 1.3 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.