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أخبار الشركات- محلية

إدراج وبدء تداول أسهم "عطاء التعليمية" الأربعاء القادم

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من يوم الأربعاء 28 /11 /1440 هـ الموافق 31/07/ 2019م بالرمز 4292 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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