إدراج وبدء تداول أسهم "عطاء التعليمية" الأربعاء القادم

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من يوم الأربعاء 28 /11 /1440 هـ الموافق 31/07/ 2019م بالرمز 4292 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.