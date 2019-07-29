«النقل» تشارك «مسك الخيرية» في برنامج «القيادة بالقيم»

استضافت وزارة النقل في مقرها الرئيس على مدار ثلاثة أسابيع، عددا من المتدربين في برنامج "القيادة بالقيم" إحدى مبادرات مسك القيم في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية".

ويعنى البرنامج بملازمة الطلاب للقادة والمسؤولين والاطلاع على آلية عملهم وقيادتهم ومعرفتهم القيم المتبعة، إضافة إلى تقديم ورش عمل تدريبية وجلسات إرشادية للمتدربين لرفع مستوى مهارات التدوين والملاحظة لديهم، كما شمل البرنامج التعريف باختصاصات الوزارة ودور منظومة النقل في "رؤية المملكة 2030".

واستقبل نبيل العامودي وزير النقل المتدربين في مكتبه في المقر الرئيس للوزارة، لتعريفهم بأدواره ومهامه وبأهم القيم التي تتبعها وزارة النقل وآلية توظيفها في المنظومة، ورحب وزير النقل بأسئلة المتدربين ومقترحاتهم وما وجدوه في تجربتهم خلال ملازمتهم القادة في وزارة النقل، وعن أهم الفوائد من خلال هذه التجربة، وتخلل البرنامج اجتماع مع بدر الدلامي نائب وزير النقل، وملازمة كل من الدكتور منصور اليامي وكيل الوزارة للخدمات المساندة والمهندس ياسر الداوود وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات والمهندس طارق الشامي وكيل الوزارة للتشغيل والصيانة والمهندس خالد الرميح مستشار نائب وزير النقل.

ويسعى برنامج "القيادة بالقيم"، إلى تطوير المهارات للطلبة الجامعيين من الجنسين ويرمي إلى تطوير قدراتهم بشكل مهني، عبر الملاحظة، والإرشاد، والتمكين، والتدريب والمناظرة.

وكان برنامج القيادة بالقيم قد أنهى استقبال طلبات المتقدمين من الطلبة الجامعيين، ووقع الاختيار على 120 طالبا وطالبة، تبنت تدريبهم 20 جهة حكومية عاملة في القطاعين الحكومي والخاص، في حين بدأت أمس الإثنين الورش التعريفية عن مفهوم القيم.