بروفيسور من «كاوست» يحصل على وسام الشرف الكتالوني

حصل البروفيسور كارلوس دوارتي؛ أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، على جائزة رامون مارجالف في علوم البيئة لعام 2019 من حكومة إقليم كتالونيا.
يأتي هذا التكريم من قبل لجنة التحكيم الدولية للجائزة تقديرا لدور البروفيسور دوارتي؛ كرائد عالمي في علوم البيئة البحرية والعلوم البيولوجية للمحيطات، خاصة أبحاثه في موضوع "الكربون الأزرق"، التي تم اعتماد نتائجها ضمن أطر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ظاهرة تغير المناخ، وإدراجها ضمن المساهمات الأساسية الرامية لتخفيف آثار ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.
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