الخطيب يبحث مع رئيسة مجلس السياحة العالمي سبل التعاون

التقى أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في لندن، جلوريا جيفارا رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي، وبحث معها موضوعات متعددة من بينها أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس فيما يخص الإحصاءات السياحية في الهيئة، وتطوير أدواتها بما يتسق مع أحدث السبل العالمية المستخدمة في هذا المجال.

وناقش رئيس مجلس إدارة الهيئة مع رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي خطوات تفعيل المشاركة في المجلس، واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالسياحة داخل المملكة، إضافة إلى تطوير المشاركات في المعارض والمؤتمرات الأخرى ذات العلاقة بالسياحة والخاصة بالمجلس.

واستعرض الخطيب خلال اللقاء استراتيجية المملكة في تسويق السياحة السعودية دوليا وفقا لوثيقة "رؤية المملكة 2030" التي أكدت أهمية الاستثمار في السياحة باعتباره مصدرا مستقبليا رئيسا للدخل الوطني وتوفير الوظائف. وأشار إلى أن المملكة استثمرت في مشاريع سياحية كبرى في مختلف أرجاء المملكة، كما سنت جملة من الأنظمة والقوانين التي تهيئ لإطلاق التأشيرة السياحية التي سبق أن أعلن ولي العهد قرب إطلاقها.

وقال الخطيب إن المملكة - بالتنوع الجغرافي الذي تتمتع به - تمثل وجهة سياحية تقدم تجربة متنوعة، وإن الضيافة والترحيب التي يتمتع بها أبناء وبنات المملكة تمثل إحدى الميزات التي يمكن للسائح التعرف عليها، ناهيك عن الإرث الحضاري والتاريخي، مشيرا إلى أن المملكة تسعى إلى توفير مليون وظيفة للمواطنين في قطاع السياحة بحلول عام 2030.