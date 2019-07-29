إطلاق المنتدى الإعلامي وجائزة الإعلام السعودي نهاية نوفمبر

أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين تنظيم منتدى الإعلام السعودي الأول تحت شعار "صناعة الإعلام .. الفرص والتحديات"، وإطلاق "جائزة الإعلام السعودي" بالتزامن مع المنتدى، وذلك نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويهدف المنتدى الى إتاحة الفرصة للإعلاميين السعوديين والرموز الإعلامية العربية والأجنبية، للاجتماع في قاعة واحدة والنقاش حول صناعة الإعلام والتطورات الحاصلة والتحديات التي تواجهه.

وأوضح خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، أن المنتدى مبادرة من الهيئة، وسيكون تظاهرة سنوية ترسخ اسم الرياض عاصمة إعلامية للعالم العربي ودولة قيادية في الساحتين السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وبين أن دور الإعلام جوهري ومؤثر، وأن المنتدى سيفتح المجال للنقاش وطرح الآراء حول صناعة الإعلام والحوار مع الآخر وفهم التجارب العالمية والإقليمية. وقال إن مشروع المنتدى والجائزة وجدا دعما مباشرا من تركي الشبانة وزير الإعلام، الذي اجتمع أكثر من مرة مع أعضاء المجلس وحث الهيئة على تبني المبادرات المختلفة"، مؤكدا دعم الوزارة لكل المشاريع التي تخدم صناعة الإعلام والماكينة الإعلامية السعودية.

من جهته، قال محمد الحارثي عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين والمشرف العام على المنتدى وجائزة الإعلام السعودي، إن دور المملكة السياسي والاقتصادي المؤثر في الساحة الدولية لابد أن يوازيه دور إعلامي مهم وفعال يتناسب مع مكانة المملكة وأهميتها".

وأشار إلى أن المنتدى الذي سيعقد على مدى يومين سيناقش تجارب الإعلام العابر للقارات والاستخدامات العالمية لمحتوى الإعلام كوسيلة تأثير وقوة ناعمة، وتحديات الصناعة الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، فيما سيتضمن برنامج المنتدى جلسات عمل رئيسة، وحلقات نقاش متخصصة. وأفاد أن المنتدى سيبحث التطورات التي ترتبط باقتصاديات صناعة الإعلام والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المحلية، وعرض تجارب عالمية في كيفية مواجهة هذه التحديات والتأقلم مع المتغيرات في الصناعة الإعلامية، لافتا إلى أن المنتدى سيستقطب الخبراء والإعلاميين القادرين على تقديم محتوى وأفكار خلاقة في التجارب الإعلامية، ومسؤولين يستعرضون الجانب الرسمي وتعامله مع وسائل الإعلام ومتطلباتها.

وأكد الحارثي، أن المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام تستوجب تأهيل الكوادر الإعلامية المحلية وإعطائها الفرصة للاحتكاك مع التجارب المتقدمة في العالم بحيث يتم تأهيلها احترافيا، ويعزز إدراكهم واستيعابهم لمستقبل وتحديات الإعلام خاصة أن الإعلام يترسخ دوره كواحد من الأسلحة المهمة والمؤثرة في الساحة الدولية.

وبين أن عنوان المنتدى هذا العام ينسجم مع عصر المعلومات الذي تعددت مصادره وتنوعت وسائله وشبكات تواصله، مؤكدا أن المعلومة تمثل اليوم إحدى أدوات الصراع في الوصول إلى الحقيقة وأكثرها تنافسية بين وسائل الإعلام، وأن توظيف المعلومة في سياقات زمنية وموضوعية يجعل من الأهمية في التركيز على المحتوى ووضع الاعتبارات لأخلاقيات المهنة وقيمها.

وأوضح أن "جائزة الإعلام السعودي" التي تنطلق هذا العام في نسختها الأولى تأتي تشجيعا وتقديرا للأعمال الإعلامية المهنية المتميزة في وسائل الإعلام السعودية، لافتا إلى أن الجائزة تتكون من أربعة فروع: الصحافة، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، وشخصية العام، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية وتقديرية.