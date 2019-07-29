الطريف .. ذهبية «الجوجيتسو»

توج مساعد الطريف لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو بالميدالية الذهبية في وزن 69 كيلو ضمن بطولة أبوظبي جراند سلام التي تحتضنها العاصمة اليابانية "طوكيو".
وقال الطريف بعد التتويج "تحقق هدفي في المشاركة بجلب الذهب حيث كان استعدادي منذ انتهاء مشاركتي الماضية في موسكو التي ظفرت فيها بالذهبية وحرصت على الاستمرار والمحافظة عليها".
وأضاف "ما نجده من المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الجوجيتسو يحفزنا لتحقيق مزيد من الإنجازات".
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