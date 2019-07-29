عودة القميص «الأصفر» إلى النصر

ستعيد إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت الطقم الأصفر إلى فريقها بعد أن غاب الموسم الماضي لأسباب تسويقية أوجدت جوا من التوتر لدى بعض أنصاره، حيث اختارت الطقم الرئيس والرديف على أن يعلن الثالث لاحقا، حيث سيرتدي الفريق الأصفر كاملا "الشورت والتيشيرت" في الطقم الرئيس، على أن يكون الأزرق المطعم بالأصفر في الطقم الثاني.

وارتدى النصر الموسم الماضي اللون الأزرق المطعم بالأصفر في الطقم الرئيس، والأبيض المطعم بالأزرق والأصفر في الطقم الثاني، والأسود المطعم بالذهبي في الطقم الثالث. من جانب آخر، تسعى الإدارة إلى توفير طائرة خاصة لإعادة فريقها من البرتغال إلى الرياض مباشرة الخميس المقبل، لمنح اللاعبين راحة وجاهزية أكبر وتجنيب اللاعبين إرهاق رحلة المحطات والتوقفات "الترانزيت" قبل البدء في المرحلة النهائية لمواجهة الوحدة الإماراتي في الخامس من آب (أغسطس) المقبل ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. وتضاءلت فرصة مشاركة عبدالعزيز الجبرين في مواجهة الفريق الإماراتي، حيث سيخضع لفحوص طبية للتأكد من إصابته، فيما تعثر سفر المهاجم عبدالفتاح آدم البارحة للمعسكر لعدم حصوله على تأشيرة السفر، حيث سيكتفي بالوجود في المدينة المنورة لحين عودة فريقه من البرتغال، فيما انضم المغربي نور الدين أمرابط للتدريبات الجماعية أمس. يذكر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا منح اللاعبين راحة عن تدريبات الأمس عقب خوض الفريق مباراة ودية أمام اشتوريل برايا البرتغالي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، حيث استغل اللاعبون الجولة الحرة بالذهاب إلى العاصمة بورتو من أجل التسوق والتجول في المنطقة السياحية.