الزين: تجاربي .. غير موفقة

اعترف أحمد الزين، لاعب فريق الرائد لكرة القدم، بأن التوفيق لم يحالفه في مشواره مع النادي الأهلي خلال المرحلة الماضية، متطلعا إلى النجاح والاستقرار مع الرائد، بعد أن انتقل إليه أخيرا، وقال "سأقدم أفضل ما لدي مع فريقي الجديد، وتجاربي السابقة لم تكن موفقة بكل أسف، لكن الرغبة لدي كبيرة لأجل اكتشاف نفسي من جديد، الآن أمامي تحدٍ، ومرحلة قوية من المهم أن أظهر فيها أفضل ما أمتلك، وسأبذل مجهودا مضاعفا في الجزء المتبقي من معسكر بلجيكا، لأن الموسم على الأبواب".

وأنهت إدارة الرائد، أمس، التوقيع مع الزين، لثلاثة مواسم قادما من الأهلي، وبعد منافسة كبيرة مع نادي التعاون، علما بأن اللاعب سبق له ارتداء شعارات أندية، أبها، التعاون، الفيحاء، والقادسية.

وتابع الزين "أشكر الأهلي وجماهيره على الفترة التي قضيتها بينهم، وأعد أنصار الرائد، بتقديم كل ما يرضيهم حتى يكون فريقنا حصانا أسود في الموسم الجديد". ميدانيا، تدرب الرائد، أمس، في معسكره في بلجيكا، تحت زخات المطر، حيث ركز المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، على رفع المعدل اللياقي إلى جانب الفقرات الخططية.