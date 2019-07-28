أرباح "سابك" تتراجع 68.3 % في الربع الثاني .. بلغت 2.12 مليار ريال

حققت شركة "سابك" المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري صافي أرباح بلغ 2.12 مليار ريال، مقابل 3.41 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة تراجعا بنحو 68.3 في المائة.

فيما بلغ صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول نحو 5.52 مليار ريال، مقابل نحو 12.2 مليار ريال، في الفترة ذاتها من العام الماضي، متراجعة 63.9 في المائة.

وتراجعت إيرادات الشركة نحو 17.1 في المائة في ظل انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات إلى نحو 35.8 مليار ريال في الربع الثاني 2019، مقارنة بـ43.2 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

يأتي تراجع أسعار المنتجات نتيجة زيادة المعروض في الأسواق رغم التباطؤ في الطلب.

بحسب البيانات المالية للشركة، فإن الشركة تدير أعمالها التشغيلية من خلال ثلاثة قطاعات رئيسة هي: البتروكيماويات والمغذيات الزراعية وكذلك قطاع الحديد.

وشكلت إيرادات الربع الثاني نحو 87.8 في المائة من قطاع البتروكيماويات ونحو 7.1 في المائة من قطاع الحديد ونحو 5 في المائة من قطاع المغذيات الزراعية.

وتراجع نصيب "سابك" في شركاتها التابعة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية "كيان، سافكو، وينساب" بنسبة 74.6 في المائة إلى نحو 229.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، مقارنة بنحو 902.7 مليون للفترة المماثلة من العام الماضي، بضغط من نتائج أعمال "كيان" بدرجة كبيرة ثم "ينساب".

وتراجع هامش الربح التشغيلي خلال الربع الثاني إلى نحو 13.5 في المائة، مقارنة بهامش تشغيلي عند 16.5 في المائة للفترة المماثلة. يأتي التراجع في الهوامش التشغيلية نتيجة زيادة تكاليف مواد اللقيم المتأثر بارتفاع أسعار النفط 10 في المائة، فيما بلغت تكاليف المبيعات خلال الربع الثاني نحو 25.84 مليار ريال.

إلى ذلك، أكد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي يأتي متزامنا مع انخفاض في أسعار البتروكيماويات نتيجة الزيادة الكبيرة في سعة العرض، ما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات وهوامش الربح في خطوط الإنتاج الرئيسة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بأداء الشركة ونتائجها المالية "رغم التأثير القوي لانخفاض أسعار البتروكيماويات في نتائج الشركة في الربع الثاني، إلا أن أداءنا التشغيلي لا يزال قويا، ولا تزال "سابك" متفائلة بشأن أساسيات الصناعة على المدى الطويل، ونواصل الاستثمار لتحقيق النمو، وقد تلقينا في وقت قريب جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بزيادة حصتنا في شركة "الرازي"، التي تعد أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتصل إلى 75 في المائة، فضلا عن تجديد شراكاتنا مع شركة الميثانول اليابانية السعودية JSMC لمدة 20 عاما أخرى".

كما تم الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة لإقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي.

وقال لـ "الاقتصادية"، "إن الشركة حريصة في تركيزها على اقتصادياتها وموثوقيتها وتقليل التكاليف والبحث عن أسواق ومنتجات جديدة لتعظيم الفائدة".

ولفت البنيان، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات فإن شركة سابك ركزت على عناصر رئيسة منها موثوقية المصانع والحرص على التواصل مع عملاء الشركة على مستوى العالم وتلبيه احتياجاتهم، ما أدى إلى عدم وجود تباطؤ في المبيعات، إضافة إلى العمل على تخفيض التكاليف.

وحول صفقة "كلارينت"، أوضح البنيان أن استثمار "سابك" في الشركة هو استثمار استراتيجي على المدى البعيد، وهي جزء لا يتجزأ من استراتيجية "سابك" في قطاع الصناعات المتخصصة، لتكون من أفضل خمس شركات في العالم في قطاع الصناعات المتخصصة.

ذكر البنيان أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري "سابك" جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع "كلارينت"، التي أجلتها الشركتان، مبينا أنه عند تحسن ظروف السوق، ستقوم "سابك" بإجراء محادثات أخرى مع الشركة بخصوص المشروع المشترك الذي أُجل.

وخلال الربع الثاني، وقعت "سابك" مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للطاقة في مدينة ينبع الصناعية لتوليد الطاقة بالتقنية الكهروضوئية، وتراوح السعة الإنتاجية المحتملة للمحطة ما بين 200 و400 ميجا واط "في أوقات الذروة"، وسيكون أول مشروع واسع النطاق لتوليد الطاقة المتجددة في المملكة أنشئ لمصلحة القطاع الخاص.

تأتي هذه المبادرة منسجمة مع جهود "سابك" الشاملة في مجال الاستدامة، وكانت الشركة أطلقت في يونيو الماضي "خريطة الطريق لمبادرات الاستدامة"، التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحدد أهداف "سابك" المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد، وتغير المناخ، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والبنية التحتية المستدامة، وحماية البيئة.

