ارتفاع عملات بيتكوين ولايتكوين وإثريوم واستقرار الريبل أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.7 % منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و504 دولار، عند الساعة الثانية عشرة وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين المشفرة ارتفع كذلك بنسبة 1 % إلى 89 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 76 % عن مستوى 375 دولارالذي وصلت إليه في 19 ديسمبر 2017 . وارتفعت بنسبة 202 % حتى الآن خلال العام الجاري.

وتذبذبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.8 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و 301 دولار وتسعة آلاف و564 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 52 % عن المستوى المرتفع الذي سلجته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا.

وفقدت بيتكوين 9.8 % من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 158 % حتى الآن خلال العام الجاري.

واستقرت عملة الريبل الرقمية المشفرة عند مستوى 31 سنتا.

وارتفعت عملة إثريوم بنسبة 0.1 % إلى 208 دولارات.