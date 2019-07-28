بنسبة 3.3% بدعم من نمو النقد الأجنبي وودائع في الخارج.. الأصول الاحتياطية السعودية ترتفع 61 مليار ريال من بداية العام

ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية النصف الأول من عام 2019 بنسبة 3.3 في المائة بنحو 61.05 مليار ريال إذ بلغت قيمتها بنهاية شهر يونيو 2019 نحو 1.923 تريليون ريال مقارنة بـ 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 3.3 في المائة بنحو 61.05 مليار ريال بدعم من نمو ثاني أكبر بنودها "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" التي سجلت ارتفاعاً قيمته 75.44 مليار ريال بنسبة 12.1 في المائة لتصل قيمة النقد الأجنبي وودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو 2019 إلى 701.2 مليار ريال مقارنة بـ 625.76 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018.

ويعد "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية إذ شكلت قيمته حوالي 36.5 في المائة من مجموع قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر يونيو 2019.

كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 30.2 في المائة في حوالي 1.87 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية شهر يونيو 2019 حوالي 8.062 مليار ريال مقارنة بـ 6.19 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018. وشكلت قيمته بنهاية يوينو 2019 حوالي 0.42 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية.

وراتفعت أيضاً قيمة "حقوق السحب الخاصة" بحوالي 1.65 مليار ريال بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية شهر يونيو 2019 نحو 31.98 مليار ريال مقارنة بـ 30.33 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018. وشكلت قيمته حوالي 1.7 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر يونيو 2019.

في حين بلغت قيمة "الذهب النقدي" بنهاية يونيو 2019 نحو 1.62 مليار ريال. وقد شكلت قيمته حوالي 0.08 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية.

بالمقابل فقد سجل بند واحد من بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية تراجعاً في قيمته وهو "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" حيث تراجعت بـ 17.91 مليار ريال بنسبة 1.5 في المائة لتصل قيمتها بنهاية شهر يونيو 2019 حوالي 1.180 تريليون ريال مقارنة بـ 1.198 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018.

وقد شكلت قيمتها حوالي 61.4 في المائة من مجموع قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر يونيو 2019.

*وحدة التقارير الاقتصادية

