التضخم السنوي في الجزائر يتراجع إلى 3.1 % في يونيو

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن التضخم السنوي في الجزائر هبط إلى 3.1 في المئة في يونيو حزيران، من 3.6 في المئة في الشهر السابق، نظرا لانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المئة في يونيو حزيران، بحسب الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.

وانخفضت أسعار الخضروات والدواجن والأسماك 9.5 و5.5 و1.1 في المئة على الترتيب، لكن تكلفة الفاكهة زادت 0.6 في المئة.

وتحاول الجزائر دعم الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات، للتكيف مع تداعيات هبوط إيرادات صادرات الطاقة.