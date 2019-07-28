مهرجان الورد والفاكهة بتبوك يشهد توافد أكثر من 150 ألف زائر

يشهد مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه مدينة تبوك هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار تتجاوز أعدادهم الـ 150 ألف زائر منذ انطلاقة فعالياته بمنتزه الأمير فهد بن سلطان وسط تنظيم وعمل تكاملي تقدمه الإدارات الأمنية العاملة في ميدان المهرجان.

ومما يلفت نظر الزائر التعامل الإنساني والأخلاقي لرجال الأمن مع حفظ الأمن والتوجيه والإرشاد كأحد المزايا لفعاليات هذا المهرجان، وتظهر صور متعددة ومهام مختلفة لرجال الأمن في داخل المهرجان وخارجه، فرجال المرور يعملون على تنظيم حركة السير للمركبات بالمواقف المخصصة والطُرق المؤدية للمهرجان، فيما تعمل الدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة على حفظ الأمن في الممرات وداخل وحول الفعاليات بكل أمانة واقتدار.