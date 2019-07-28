الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 40 نقطة.. والسيولة عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة مطلع الأسبوع على إرتفاع وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8859 نقطة، لتسجل السوق مكاسب بلغت 40 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، وبذلك محت الأسهم خسائرها الصباحية والتي بلغت 63 نقطة.

وتراجعت قيم التداول خلال جلسة اليوم بشكل واضح لتبلغ نحو 1.9 مليارات ريال تمت عبر تداول 80.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 77.7 ألف صفقة، حيث حققت التداولات أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع.

وأرتفعت الأسهم بدعم من بعض الاسهم القيادية على رأسهم الراجحي والرياض وكذلك الاتصالات السعودية، وذلك رغم الضغط من شركة سابك والتي تأثرت بنتائجها المالية.

وتصدرت أسهم شركة السريع الارتفاعات بنحو 10 في المائة تلاها أسهم شركة اسمنت الشرقية بارتفاع 6.5 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة زين السعودية بارتفاع 5.3 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة معادن بانخفاض 2.6 في المائة، تلاه أسهم الكهرباء السعودية بنحو 2.3 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع وحدات شركة ميفك ريت الذي تراجعت بنحو 2.3 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 129 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 49 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم سابك بنحو 250.14 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الراجحي بنحو 241.5 مليون ريال، تلاها أسهم مصرف الإنماء بنحو 174.8 مليون ريال.