البنيان: تباطؤ نمو الناتج العالمي أثر على نتائج "سابك" ومن المتوقع أن يستمر الأثر للنصف الثاني

علق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يوسف البنيان، عن نتائج شركة سابك والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، خلال النصف الاول من العام الحالي والتي حققت صافي ربح بلغ 5.52 مليار ريال متراجعه على أساس سنوي بنحو 54.7 في المائة، حيث قال: إن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالتزامن مع انخفاض أسعار البتروكيماويات نتيجة الزيادة الكبيرة في العرض، أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات وهوامش الربح في المنتجات الرئيسية.

وأضاف، على الرغم من إنخفاض أسعار البتروكيماويات الذي أثر بالسلب على نتائج الشركة، إلا أن الأداء التشغيلي لايزال قوياً.

وحول النتائج المستقبلة علق البنيان: أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ بالنمو الإقتصادي العالمي في عام 2019 كما أشار البنك الدولي في يونيو الماضي، وحيث أن زيادة الانتاج العالمي من المنتجات الأساسية أثرت على منتجات الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي 2019، فإنه من المتوقع ان يستمر التأثير على أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي .

وأكد البنيان تفائله على المدى الطويل، حيث أن الشركة تلقت مؤخرا جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بزيادة حصة الشركة في شركة "الرازي" التي تعد أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتصل حصة الشركة إلى 75 في المائة.

وقال البنيان إن سابك ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25 بالمئة فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".وذكر البنيان أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والتي أجلتها الشركتان.



