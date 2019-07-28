ارتفاع أرباح "الحمادي" إلى 20 مليون ريال خلال الربع الثاني

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار بشكل طفيف إلى 20مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 19.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.4%.

وبلغ الربح التشغيلي 33.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 31 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 8%.



أما اجمالي الربح فبلغ 71مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 53 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 33%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 44 مليون ريال، مقابل 51 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 13%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.37 ريال، مقابل 0.42 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.