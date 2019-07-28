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"النقل الجماعي" تسجل خسائر 9.8 مليون ريال خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

سجلت شركة النقل الجماعي خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 9.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 29.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 67%.

وبلغت الخسارة التشغيلية 2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ  31.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 94%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 32 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 29.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 10%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 20.6 مليون ريال، مقابل خسائر بـ  34 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 40%.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.16 ريال، مقابل خسائر بـ   0.28ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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