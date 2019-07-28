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أرباح "لازوردي" تقفز إلى 12.2 مليون ريال خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة لازوردي للمجوهرات إلى 12.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 4.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 151%.

وبلغ الربح التشغيلي 28 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 17.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 62%.
 
بينما بلغ اجمالي الربح 81 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 56 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 44%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 24مليون ريال، مقابل 14 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 74%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.56 ريال، مقابل 0.32 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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