تراجع أرباح "نادك" إلى 7 مليون ريال خلال الربع بنسبة 64 %

هبط صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" إلى 7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 19.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 64%.

وبلغ الربح التشغيلي 52.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 38.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 36%.



بينما بلغ اجمالي الربح 227.6 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 212.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 7%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 3.4 مليون ريال، مقابل 14.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 77%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.04 ريال، مقابل 0.17 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.