انخفاض أرباح "التصنيع" إلى 297 مليون ريال خلال الربع الثاني

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة التصنيع الوطنية إلى 297 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 396 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 25%.

وبلغ الربح التشغيلي 6.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 252مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 98%.



أما اجمالي الربح فبلغ 87.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 99.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 12%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 456 مليون ريال، مقابل 757 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 40%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.68 ريال، مقابل 1.13 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.