وفاة روسي تايلور مؤدية صوت ميني ماوس

أكدت شركة والت ديزني الأمريكية يوم السبت وفاة روسي تايلور، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية "ميني ماوس"، عن عمر يناهز 75 عامًا.

وقالت شركة والت ديزني في بيان لها إن تايلور توفيت في جلينديل بولاية كاليفورنيا أمس الأول الجمعة.

وعلى الرغم من أداء مجموعة رائعة من الشخصيات المحببة خلال فترة مهنتها التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود، اشتهرت روسي بأنها الصوت الرسمي لشخصية ميني ماوس.

وتفوقت تايلور على 200 متنافس كان يحدوهم الأمل في القيام بالأداء الصوتي لشخصية ميني ماوس خلال اختبار عقد في عام .1986

وجاء في البيان "لقد حصلت (روسي) على دورها الأول قبل أكثر من 30 عامًا وقدمت صوت ميني في مئات من مشاريع ديزني".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ديزني ومديرها التنفيذي:"نحن ممتنون للغاية لموهبة روسي وللروح الرائعة والفرح الكبير الذي جلبته إلى كل ما قدمته. لقد كانت معرفتها هبة والعمل معها شرف. نحن نشعر بالارتياح لعلمنا أن عملها سيستمر في ترفيه وإلهام الأجيال القادمة".

وذكرت مجلة "فاريتي" المعنية بأخبار السينما أن تايلور التقت بزوجها واين ألوين الذي كان يؤدي صوت ميكي ماوس منذ عام 1977 أثناء عمله في ديزني. وتزوج الاثنان في عام 1991 وبقيا معا حتى وفاة ألوين في عام 2009 .

وإلى جانب الأداء الصوتي لشخصية ميني ماوس، أدت تايلور أيضا أصوات أبناء شقيقة دونالد داك هيوي وديوي ولوي في سلسلة الرسوم المتحركة "داكتاليس"، وفقا لمجلة فاريتي. وبعيدا عن ديزني، أدت أصوات شخصيات مارتن برنس والتوأم شيري وتيري في مسلسل "عائلة سمبسون".