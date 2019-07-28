هدفان وديان لحمدالله .. وتعادل

ضرب المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف فريق النصر لكرة القدم، الشباك مرتين، فتعادل الأصفر 2/2 أمام استوريل برايا البرتغالي "درجة ثانية"، في الودية الثالثة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من خلال المعسكر التحضيري الذي يسبق انطلاقة الموسم الجديد، بينما سجل هدفي استوريل كل من روبرتو، وداشوف. وكان النصر، قد كسب وديته الأولى أمام ساكفينز 3/ 0، قبل أن يتخطى كالداس بهدف.

وانضم حمدالله، أخيرا لمعسكر النصر، بعد أن حظي براحة ما بين الموسمين فيما تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية. وبدأ فيتوريا اللقاء بقائمة ضمت كلا من الحارس الأسترالي براد جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، البرازيلي مايكون، عوض خميس، البرازيلي بيتروس، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، فهد الجميعة، فرج الغشيان، وحمدالله. وفي الشوط الثاني أجرى فيتوريا ثمانية تبديلات قضت بدخول الحارس وليد عبدالله، حمد المنصور، محمد الشنقيطي، عبدالله مادو، خالد الغوينم، صالح آل عباس، نواف الفرشان، وسعود زيدان. وسيستمتع لاعبو النصر، بإجازة اليوم على أن يعاود الفريق تدريباته غدا على فترتين صباحية ومسائية.