السلمي: المنافسة لن تهدأ

أوضح الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أنهم سيستمرون في أداء رسالتهم والعمل في تنظيم المسابقات والأنشطة المساندة، وقال "هذا الحدث المهم يمثل خطة انطلاق جديدة نحو شغف جديد وإبداع متجدد ومنافسة لا تهدأ في نسخة من بطولة الأندية العربية، وهذه المرة تحمل بكثير من التقدير اسم الملك محمد السادس، الذي نحمل له تقديرا واعتزازا كبيرين في قلوبنا كشباب ورياضيين عرب"، مضيفا "من هنا نتوقع أن تشهد هذه النسخة حضورا لافتا وقويا يعكس واقع الكرة العربية ومكانتها، وما بلغته من نتائج ونجاحات في المستويات القارية والدولية، وآخرها تحقيق المنتخب الجزائري كأس إفريقيا، الذي نبارك له ولكل الجزائريين هذا الفوز والانتصار المبهج لنا جميعا".

واحتضنت الرباط المغربية أمس مراسم سحب قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمشاركة عدد من نجوم الكرة العربية وممثلي الأندية المتنافسة.

وتابع السلمي "أنقل لأسرة رياضة كرة القدم في الوطن العربي بمزيد من المحبة، تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وترحيبه بكم في النسخة الجديدة، وتقديره لكم واهتمامه بما يجب أن تكون عليه هذه النسخة، تحقيقا لأهداف الاتحاد العربي وتقديرا لما تحمله من اسم ومكانة، وأشكر متابعته واهتمامه ووقوفه مع الاتحاد العربي في الفترة الانتقالية الحالية، ما انعكس على استمرار البرامج والأنشطة من دون إبطاء أو تأخير، وأهمها هذه البطولة، وباسم الاتحاد العربي أزجي خالص عبارات الشكر والتقدير للمملكة المغربية على ما وجدناه من تعاون، وهي تستضيف هذه الفعالية، فشكرا لرشيد الطالبي وزير الرياضة ولمعاونيه وللجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع ولأعضاء الجامعة".