كاريلو يبعد إدواردو آسيويا

استبعد الروماني رازفان لوشيسكو؛ مدرب فريق الهلال لكرة القدم، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ عن القائمة التي ينوي الاعتماد عليها فيما تبقى من دوري أبطال آسيا.

وكان لوشيسكو؛ قد رفع قائمة مبدئية الأسبوع الماضي، ضمت كلا من: إدواردو، الإيطالي سباستيان جيوفينكو، والفرنسي بافيتيمبي جوميز، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، قبل أن يضيف إليها أخيرا البيروفي أندري كاريلو. وسيواجه الهلال نظيره الأهلي، في السادس من آب (أغسطس)، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، على أن يكون الإياب في 16 من الشهر نفسه على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض "محيط الرعب".

ومنح لوشيسكو؛ اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام نظير المجهود الذي بذلوه طوال فترة المعسكر الذي جرى في النمسا، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا.

يُشار إلى أن الهلال لعب سبع وديات خلال معسكره الأخير انتهت لمصلحته حيث سجل مهاجموه 45 هدفا، فيما استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط خلال 630 دقيقة.