أنمار للاعبين: أبعدنا عنكم كل مايعكركم.. ليس لكم عذر

بأي ثمن لا بد أن تتجاوزوا فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، هكذا وجه أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد حديثه للاعبين، مؤكدا تجديده الثقة فيهم، وقال: "لا بد من تجاوز هذا الفريق بأي ثمن، لا عذر لكم بعد خوض معسكر تدريبي ناجح في مانشستر، ويتواصل الآن في الإمارات".

وأضاف: "كل الأجواء مهيأة لكم حتى يقدم كل منكم ما لديه في الملعب، جميعنا نثق في قدرتكم على تخطي هذا المعترك من أجل الاستمرار في البطولة وصولا إلى منصة التتويج، سنكون معكم وسنوفر لكم كل ما هو مطلوب حتى لا يكون هناك ما يعكر صفو التدريبات".

وشدد على اللاعبين بأن يقبلوا اختيارات المدرب التشيلي لويس سييرا، وقال "سييرا هو صاحب القرار الفني الأول والأخير، ويجب على الجميع تقبل قراراته الفنية واختياراته، ولا بد أن تكون محل احترام منكم، لأن هذا يصب في مصلحة الفريق".

وكان أنمار، قد وجد في دبي أمس والتقى باللاعبين والجهاز الفني في اجتماع قصير، أطمئن من خلاله على سير الإعداد لمواجهة ذوب آهن في الخامس من آب (أغسطس) المقبل على ملعب آل مكتوم في نادي النصر الإماراتي.

على صعيد ثان، ينتظر أن يحدث سييرا، تعديلا طفيفا في القائمة النهائية المشاركة في دوري أبطال آسيا، باختيار مواطنه كارلوس فيلانويفا بديلا إما من البرازيلي روماريو ريكاردو "رومارينهو" أو الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ومن جهته، ينتظر أن يصل اليوم المغربيان كريم الأحمدي ومروان دا كوستا، بعد فراغهما من المشاركة مع منتخب بلادهما في بطولة أمم إفريقيا في مصر.

وواصل الاتحاد تدريباته على فترتين في ملعب نادي النصر، حيث ركز سييرا، على تنفيذ التدريبات اللياقية وتطبيق عديد من الجمل التكتيكية المتنوعة.