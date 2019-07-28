الراهب: عودتي للعلاج وليس للمخالصة

فسر حسن الراهب مهاجم فريق الشباب لكرة القدم، عودته إلى الرياض بعد قطع معسكر "الليث الأبيض" الذي تحتضنه ألمانيا حاليا بأنها لا تعني ابتعاده عن الحسابات في الموسم الجديد، بل سيكمل علاجه الذي لن يتخطى عشرة أيام قبل أن يعود وينتظم في التدريبات التي تسبق انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، وقال "الجهاز الطبي فضل عودتي للرياض لإكمال برنامجي العلاجي بعد إصابتي بتمزق من الدرجة الأولى، وإن شاء الله في غضون عشرة أيام سأعود للتمارين كون المعسكر سينتهي قبل مضي هذه الفترة، منذ الآن سأعمل لأكون في كامل الجاهزية مع البعثة". وأضاف في حديثه لـ"الاقتصادية"، الإصابات العضلية خطر طبيعي يتهدد اللاعبين تزامنا مع بدايات فترة الإعداد التي تسبق الموسم لكن تأثيراتها لا تكون كبيرة خاصة أننا كنا نتدرب لمدة 14 يوما في الرياض قبل التحليق صوب معسكر ألمانيا، فالإعداد المبكر حافز للموسم الجديد".

وعن مغادرته نادي الشباب، قال "غادرت مع الفريق لمعسكر ألمانيا وهذا رد على من يقول إنني لن استمر مع الليث، في الواقع كل اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق لم يسافروا لمعسكر ألمانيا وانتهى مشوارهم، إما بالمخالصات المالية أو بالإعارة لأندية أخرى، أعتقد أن من وجد في المعسكر سيعتمد عليهم المدرب الأرجنتيني جورجي ألميرون، وأشكر خالد البلطان رئيس النادي على ثقته في قدراتي ودعمه لي بشكل خاص".

وتابع "حضرت لنادي الشباب في كانون الثاني (يناير) الماضي، لم أعد نفسي مع الفريق منذ البداية، وهذا كان له تأثير على مستواي في الموسم الماضي لكنني بدأت إعدادا خاصا، ودخلت المعسكر وبدأنا الإعداد مبكرا مع المجموعة، والحمدلله وفقت بتسجيل ثلاثة أهداف في المباراتين الوديتين في معسكر ألمانيا ما يعني بأن الانسجام أصبح أكبر ولدي طموح لأن أقدم نفسي هذا الموسم بشكل أفضل في موسم استثنائي للفريق". وقال "لا أستطيع أن اتحدث عن مدرب كبير مثل ألميرون، قائد الجهاز الفني دائما يحتاج إلى التعاون الجماعي من اللاعبين والإدارة، الجميع متحمس بقيادة البلطان، الإدارة تستحق الشكر على تعاقداتها المحلية أو الأجنبية إضافة إلى أن الجهاز الفني على مستوى عالٍ ونحن كلاعبين سندخل هذا الموسم كموسم استثنائي مختلف بعيدا عن كل المواسم الماضية، حيث غادر الفريق إلى المعسكر بكل محترفيه الأجانب وهذا مؤشر جيد".