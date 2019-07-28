الاتحاد يبدأ بالعهد .. والشباب ينتظر

سيبدأ فريق الاتحاد لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بمواجهة العهد اللبناني، خارج ملعبه ذهابا في دور الـ 32 من المسابقة بينما سيلتقي الشباب بالمتأهل من فرق مرحلة التمهيدي المجموعة B التي تضم ـ البنزرتي التونسي، بطل جيبوتي، بطل جزر القمر، وشبيبة الساورة الجزائري.

واحتضنت الرباط المغربية أمس قرعة كأس محمد السادس بمشاركة كبيرة من قبل الأندية المشاركة في النسخة الثانية من البطولة بشكلها الجديد بعد أن حملت النسخة الماضية التي توّج بها النجم الساحلي، اسم كأس زايد للأندية الأبطال، بجوائز تعد الأضخم في إفريقيا وآسيا بحيث يحظى حامل اللقب بستة ملايين دولار، ووصيفه 2.5 مليون دولار.

وجرت مراسم القرعة بحضور طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رشيد الطالبي وزير الشباب والرياضة في المملكة المغربية، وبمشاركة نجوم الكرة العربية، المغربيان سعد دحان، وعزيز بودربالة، الكويتي أسامة حسين، والأردني هيثم الشبول، وأعقب ذلك ورشة عمل للأندية وللاتحادات العربية المشاركة في البطولة بشأن المواعيد المناسبة لإقامة المباريات والاتفاق عليها تمهيدا لإعلانها لاحقا.

وسيدشن النجم الساحلي، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة شباب الأردن الأردني، فيما جاءت بقية المباريات كالتالي ـ مولودية وهران الجزائري أمام ظفار العماني، القوة الجوية العراقي يصطدم بالسالمية الكويتي، الإسماعيلي المصري وأهلي بنغازي الليبي، الجزيرة الإماراتي يقابل النصر العُماني، الهلال السوداني أمام الوصل الإماراتي، المريخ السوداني يلتقي الوداد المغربي، الترجي التونسي، مع النجمة اللبناني، الاتحاد السكندري في مواجهة العربي الكويتي، الجيش السوري ونواذيبو الموريتاني، أولمبيك آسفي المغربي مع المتأهل من المجموعة (A).

وتلعب مباريات دور الـ 32 بداية من 20 آب (أغسطس) وحتى السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، بينما تنطلق مرحلة ثمن النهائي ما بين 18 – 30 من ذات الشهر.

وإلى جانب المجموعة (B) في الدور التمهيدي تضم المجموعة (A) كلا من ـ الزوراء العراقي، بطل الصومال، اتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني.