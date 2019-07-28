فعاليات ثقافية سعودية في المخيم الكشفي العالمي في أمريكا

شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، في يوم الثقافات العالمي، الذي نظم في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24 المقام حاليا في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة.

وتهتم الفعالية بتبادل الثقافات بين المشاركين الذين يتجاوز عددهم 40 ألف مشارك من 170 منظمة وهيئة وجمعية وطنية كشفية حول العالم.

وقدّم وفد الجمعية عديدا من الفعاليات الثقافية والشعبية، تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، وبعض الأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضاً عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي.

كما تم إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين والبيئة، والمشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالا من المشاركين.