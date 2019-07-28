كاظم الساهر في لبنان .. والجمهور يوجه نجمه نحو أغنياته المفضلة

استهل كاظم الساهر أولى حفلاته في مهرجان إهدنيات الدولي في شمال لبنان بحفل حالم قدم فيه المغني العراقي فروض الحب للجمهور بعد أن لبى كل طلبات الحاضرين من أغان وقصائد يحفظها عشاقه عن ظهر قلب، بحسب "رويترز".

وعلى مدى ساعتين البارحة الأولى كان الجمهور في مدينة إهدن، إحدى أهم مدن الاصطياف في الشمال اللبناني، يسير الدفة ويوجه نجمه نحو أغنياته المفضلة ويشاركه في ترديدها.

ووسط إضاءة خضراء وقف الساهر تحيطه جبال إهدن الخلابة مستجيبا لطلبات جمهوره المتكررة بأداء أغنيات استقرت في الذاكرة مثل "عبرت الشط" و"مدرسة الحب" و"هذا اللون" و"كلك على بعضك حلو".

وخاطب الساهر الحضور في المهرجان، طالبا مشاركتهم في اختيار ما سيؤديه أمامهم من آخر أعماله وقال "خلينا نلجأ إلى التصويت في اختيار الأغاني، إحنا في عالمنا العربي بنروح عالتصويت والاستفتاء".

وكانت ذروة التفاعل مع أغنية "زيديني عشقا" التي كان الساهر يتوقف فيها عن الغناء للحظات تاركا استكمال الأغنية للجمهور الذي تولى المهمة.

وبرفع الأيدي مع الهواتف المحمولة المضيئة كان الحضور يتمايل ويغني مع نجمه المفضل "دلوعتي" و"قولي أحبك" و"بغداد" و"أنا بالحب أكون أو لا أكون".

وقالت ليزا شرتوني (16 عاما) إنها تعرفت على أغاني الساهر من خلال أمها التي أورثتها حب أعماله، فيما قال محمد قيس "كاظم فنان صامد لا يتغير ولا يشيخ، ورومانسيته ضرورة في عالمنا".

جاء حفل كاظم الساهر في مستهل ثلاث حفلات يحييها في مهرجان إهدنيات للسنة السابعة على التوالي قبل أن ينتقل في الأول من آب (أغسطس) المقبل إلى مهرجانات بيت الدين الدولية.

وتتابع مهرجانات إهدنيات برنامجها في الرابع من آب (أغسطس) المقبل مع ميشيل فاضل الموسيقي اللبناني إلى جانب أكثر من 100 موسيقي من أوركسترا كييف الفيلهارمونية الوطنية الأوكرانية.

وستحمل تلك الليلة مزيجا من الموسيقى الشرقية والغربية تشمل عزف مقطوعات موسيقية لأغاني ألمع النجوم أمثال أم كلثوم ووردة ووديع الصافي وصباح وغيرهم إضافة إلى عزف عديد من الأغاني الجديدة.

وفي العاشر من آب (أغسطس) المقبل يطل جيرار لونورمان المغني الفرنسي الشهير في حفل يؤدي خلاله أجمل أغانيه الفرنسية ومنها "نزهة الناس السعداء" وغيرها.