توجه لتفويض "البلديات" باستثمار عقاراتها لأغراض ترفيهية مؤقتة

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن قرارا حكوميا يتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، يقضي بتفويض وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأجير العقارات البلدية لأغراض مؤقتة.

وأكدت المصادر، أن القرار يستهدف استثمار مرافق "البلديات" عبر تأجيرها لتشمل إقامة الفعاليات والمهرجانات، والمناسبات المختلفة، على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، وذلك بعد تقدير القيمة الايجارية من قبل لجان الاستثمار.

وأوضحت أن الوزارة تعمل منذ فترة على الاستفادة من العقارات البلدية المتعددة لتمكين قطاع الترفيه من استغلالها، خاصة مع التوجه الملحوظ في الفترة الأخيرة على هذا القطاع، مبينة أن تأجير العقارات البلدية سيكون للمستثمرين.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديثات على لائحة التصرف بالعقارات المملوكة للوزارة بعد صدور القرار.

وسيمكن هذا القرار الوزارة من تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال كممكن لتحقيق "رؤية المملكة 2030" للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندة في ذلك على التغير والتطور الذي طرأ على عديد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار.

كما إن الوزارة تهدف من المشروع إلى السير في خط متوازٍ مع برنامج التحول الوطني 2020 ومبادراته المنبثقة من "رؤية المملكة 2030"، التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.

وبحسب المصادر سيشكل القرار نقلة في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية حيث سيتم استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين ما يوفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت، في وقت سابق، مشروعا لتحديث لائحة التصرف في العقارات البلدية، بهدف إعادة مفهوم الاستثمار البلدي وتوسيعه؛ ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول إلى مدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة، لممارسة الدور النظامي للتصرف في أموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.

وتتطلع وزارة البلديات إلى الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية، على الأطر العامة للاستثمار وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلبا أساسيا.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتصميم الحديث الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي، إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقا عاليا وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية.

ويستند مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، إلى نتائج دراسة تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة، إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع التركيز على دعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدرا كبيرا من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.