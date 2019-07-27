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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

ارتفاع الطلب العالمي على مكيفات الهواء .. زاد بمقدار ثلاثة أضعاف منذ 1990

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