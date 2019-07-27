موجة الحر تتحرك إلى دول شمال أوروبا

تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في اوروبا شمالا، ما ادى في بعض المناطق الى "ليال استوائية"، بحسب ما أفاد السبت معهد الارصاد السويدي.

وطال الحر حتى شمال السويد.

وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا شمال السويد الجمعة بلغت 34,8 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.

وقال خبير الارصاد الجوية جون جوربيلند "إنها اعلى درجة حرارة تسجل في الشمال منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة".

وشهدت عدة مناطق في السويد في بداية الاسبوع ما يعرف ب "ليال استوائية" أي درجات حرارة لا تقل عن 20 درجة ليلا.

وبحسب الخبير فان درجات الحرارة لم تكن غير معتادة في جنوب البلاد التي تبلغ 30 درجة لبضعة ايام سنويا، مع ان الدرجات الحالية أعلى من المعدل المعتاد.

وحذر معهد الارصاد من مخاطر نقص الماء في اغسطس في 15 من المقاطعات ال 21 في السويد.

كما شملت موجة الحر دولا أخرى في شمال اوروبا.

وقال معهد الارصاد النروجي السبت إنه سجلت "ليال استوائية" في 20 منطقة في جنوب النروج.

وصدرت تحذيرات من موجة حر في السويد والنروج وفنلندا. وحضت الشرطة الفنلندية في بداية الاسبوع السائقين على الانتباه الى الظباء التي كثر عبورها الطرقات بحثا عن الماء والانتعاش.

وتوقعت منظمة الارصاد الجوية الدولية ان تنقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند ، "ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع" للجليد.

وتشير التوقعات الحالية الى ان ذوبان الجليد قد يسجل ارقاما قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلا عن خبراء أرصاد في فنلندا.