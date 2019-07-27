توقعات أن يبقي بنك إنجلترا السياسة النقدية دون تغيير

تشير التوقعات إلى أن مسؤولي بنك إنجلترا سوف يبقون الاسبوع المقبل السياسة النقدية دون تغيير لأنهم يقرون بأن الأوضاع الاقتصادية قد ساءت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو.

وتوقع 24خبيرا اقتصاديا باستثناء واحد استطلعت وكالة أنباء بلومبرج رأيهم أنه سوف يكون هناك تصويت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الاسترشادي عند 75ر0 بالمئة.

وتشير إمكانية حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق في عهد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون والتوقعات العالمية القاتمة إلى أن صانعي السياسات سوف يكونوا حذرين.

وخفض المسؤولون من لغتهم الخطابية بشأن رفع سعر الفائدة ويسعى المستثمرون على نحو متزايد إلى خفض أسعار الفائدة فيما يتزايد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل مضطرب.

ولكن مع انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة الأجور بشكل أقوى يهدد بحدوث تضخم، فمن المحتمل أن يواجه المسؤولون محنة. ومن المتوقع أن يتصدى محافظ بنك انجلترا مارك كارني للمفاضلة بين النمو والأسعار بعد أن ينشر بنك إنجلترا تقرير التضخم الربع سنوي، إلى جانب قرار السياسة النقدية، يوم الخميس.