تراجع درجات الحرارة في ألمانيا عقب موجة حر غير مسبوقة

عقب موجة الحر الشديدة في ألمانيا خلال الأيام الماضية، تتراجع درجات الحرارة وسط توقعات بهبوب عواصف رعدية على بعض المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم السبت أن الطقس غدا الأحد سيظل جافا في الغالب في شمال غربي البلاد، بينما من المتوقع أن تهب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار على جنوبي البلاد وشرقي نهر الإلبه. ومن المتوقع حدوث أجواء شبيهة اليوم السبت.

وستتراوح درجات الحرارة في معظم أنحاء ألمانيا بين 25 و 32 درجة مئوية، وبين 21 و 27 درجة مئوية في جنوب البلاد والمناطق المطلة على بحر البلطيق.

وكانت الأرصاد أعلنت أمس الجمعة أن هذا الأسبوع شهد للمرة الأولى منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في ألمانيا، تجاوزا لحد 40 درجة لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

وبحسب البيانات، فإن أعلى درجة حرارة سجلتها مدينة لينجن ( 6ر42 درجة مئوية) أول أمس الخميس.