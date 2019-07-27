بوريس جونسون: بريكست "فرصة اقتصادية هائلة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريكست يمثل "فرصة اقتصادية هائلة" لكن تم التعاطي معه خلال فترة سلفه تيريزا ماي على أنه "عاصفة معادية داهمة".

وفي خطاب ألقاه في مانشستر (شمال غرب) تعهد فيه باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.