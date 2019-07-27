زلزال يضرب الفلبين ويقتل 8 ويصيب 60 بعد بلوغ قوته 5.9 درجة

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن زلزالا وهزات ارتدادية وقعت بجزر قبالة شمال الفلبين اليوم مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 60 آخرين. وذكرت بيانات الحكومة الفلبينية إن زلزالا مبدئيا بلغت قوته 5.4 درجة وقع بجزر باتانيس أعقبه بعد فترة وجيزة تابع بلغت قوته 5.9 درجة. ووقع تابع كبير آخر بعد فترة وجيزة. وقال ريكاردو جالاد المدير التنفيذي لوكالة مواجهة الكوارث لرويترز إن الزلزال الأول قتل 5 أشخاص في حين قتل 3 آخرين الهزات الارتدادية. وقالت وكالة مواجهة الكوارث إنها أرسلت فرقا طبيا وفرقا للإنقاذ للجزر التي تقع في منتصف الطريق بين جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية وتايوان. وقال جالاد إن الجيش أرسل أيضا طائرة لنقل إمدادات وإجلاء الجرحى.